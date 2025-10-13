وصول 154 أسيرًا فلسطينيًا محررًا إلى مصر

مصراوي

أفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم الاثنين، بوصول 154 أسيرًا فلسطينيًا محررًا إلى مصر تنفيذًا لقرار إبعادهم.

ونشر مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال في إطار صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

وأوضح المكتب أن القوائم تضم 1,968 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف الفئات، بينهم 1,718 أسيرًا من قطاع غزة، جرى اعتقالهم خلال العملية البرية الإسرائيلية الأخيرة، وسيُفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أن القائمة الثانية تضم 250 أسيرًا من المحكومين والموقوفين في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن عملية الإفراج ستتم على مراحل وفقًا للترتيبات الميدانية المتفق عليها بين الجانبين.