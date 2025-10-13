إعلان

رئيس الكنيست الإسرائيلي: العالم بحاجة إلى مزيد من أمثال ترامب

كتب – مصراوي

01:50 م 13/10/2025

في مشهد احتفالي داخل الكنيست، انهال رئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أوحانا بالمديح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "عملاق من عمالقة التاريخ اليهودي".

وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي: "علينا أن نعود إلى أكثر من ألفين وخمسمائة عام في أعماق التاريخ لنجد شخصية يمكن مقارنتها به".

وأضاف رئيس الكنيست أن ترامب "شخصية استثنائية ونادرة"، مؤكدًا أن اسمه "سيُخلَّد في سجل التاريخ بعد آلاف السنين"، مشددًا على أن "الشعب اليهودي سيتذكّرك، فنحن أمة لا تنسى".

وتابع رئيس الكنيست: "ما نشهده اليوم ليس صراعًا محليًا، بل معركة عالمية بين قوى التطرف والتشدد والأصولية من جهة، وقوى الحرية والديمقراطية من جهة أخرى".

وفي ختام كلمته، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن "العالم بحاجة إلى مزيد من أمثال ترامب".

