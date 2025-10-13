تحرك حافلات تنقل أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال

وكالات

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بدء تحرك حافلات تنقل أسرى محررين من سجون الاحتلال، ضمن صفقة التبادل التي أطلقت بموجبها المقاومة الفلسطينية سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا من قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قال مسؤول مشارك في العملية، لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيًا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤول، أنه من المتوقع إطلاق سراح 250 فلسطينيًا كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم.