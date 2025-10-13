إعلان

ترامب يصل إلى الكنيست في القدس لإلقاء كلمة

كتب : مصراوي

11:17 ص 13/10/2025

دونالد ترامب

مصراوي


وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكنيست في القدس قادمًا من مطار بن جوريون، حيث ينتظر أن يُلقي كلمة أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل.

وأفاد الصحفيون المرافقون للوفد الأمريكي بوجود لافتات ترحيبية وشكر للرئيس ترامب على طول الطريق المؤدي إلى الكنيست.

ويعتزم ترامب خلال زيارته لقاء عائلات الرهائن قبل إلقاء خطابه أمام النواب الإسرائيليين.
ويُعد ترامب أول رئيس أمريكي يقول كلمة في الكنيست منذ عام 2008، حين ألقى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس إلقاء كلمة مبنى الكنيسة

