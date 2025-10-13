ترامب يصل إلى الكنيست في القدس لإلقاء كلمة

مصراوي



وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكنيست في القدس قادمًا من مطار بن جوريون، حيث ينتظر أن يُلقي كلمة أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل.

وأفاد الصحفيون المرافقون للوفد الأمريكي بوجود لافتات ترحيبية وشكر للرئيس ترامب على طول الطريق المؤدي إلى الكنيست.

ويعتزم ترامب خلال زيارته لقاء عائلات الرهائن قبل إلقاء خطابه أمام النواب الإسرائيليين.

ويُعد ترامب أول رئيس أمريكي يقول كلمة في الكنيست منذ عام 2008، حين ألقى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي.