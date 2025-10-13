إعلان

لحظة تسليم المقاومة 7 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر بمدينة غزة (صور- فيديو)

كتب : مصراوي

10:45 ص 13/10/2025
مصراوي:

وثقت مقاطع فيديو لحظة تسليم كتائب القسام الــ7 أسرى الإسرائيليين، إلى الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة.

وسلمت حركة "حماس"، صباح الاثنين، 7 أسرى إسرائيليين لفريق الصليب الأحمر الدولي في جنوب مدينة غزة.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق، الاثنين، أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ20 الذين سيتم الإفراج عنهم، وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التسليم سيتم عبر 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجني "عوفر" غرب رام الله و"كتسيعوت" في النقب.

الصليب الأحمر الدولي مدينة غزة حركة حماس توقيع اتفاق غزة اتفاق غزة

