الدفاع الروسية: إسقاط 103 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

09:47 ص 13/10/2025

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 103 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 40 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم، و26 فوق مقاطعة أستراخان، و19 فوق البحر الأسود، و14 فوق مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق بحر آزوف، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعة بيلجورود وجمهورية كالميكيا".

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا طائرات مسيرة روسيا

