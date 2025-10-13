إعلان

ننشر أسماء 20 أسيرًا إسرائيليًا سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة طوفان الأقصى

كتب : مصراوي

07:32 ص 13/10/2025

كتائب عز الدين القسام

وكالات

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أسماء 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الكتائب في بيانها إن الإفراج يشمل الأسرى التالية أسماؤهم:

1- بار أبراهام كوبرشتاين.

2- أفيتار دافيد.

3- يوسف حاييم أوحانا.

4- سيغيف كالفون.

5- أفيناتان أور.

6- إلكانا بوحبوط.

7- ماكسيم هيركين.

8- نمرود كوهين.

9- متان تسنجاوكر.

10- دافيد كونيو.

11- إيتان هورن.

12- متان أنجريست.

13- إيتان مور.

14- غالي بيرمان.

15- زيف بيرمان.

16- عمري ميران.

17- ألون أوهل.

18- جاي جلبوع-دلال.

19- روم براسلافسكي.

20- أريئيل كونيو.

