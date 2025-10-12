إعلان

سيناتور أمريكي: من يسعى لضم الضفة الغربية سيفجر عملية السلام

كتب : مصراوي

08:47 م 12/10/2025

ليندسي غراهام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

حذر السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، من محاولة إسرائيل لضم الضفة الغربية بعد الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بشأن إنهاء حرب غزة، قائلا:"من يسعى لضم الضفة الغربية سيفجر عملية السلام".

وأضاف غراهام خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن السلام في المنطقة لن يتحقق ما لم يتم تفكيك حزب الله والحوثيين باعتبارهم وكلاء لإيران.

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة إسرائيل غداً الاثنين، في أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2025، بعد ثماني سنوات من آخر زيارة رسمية له خلال ولايته الأولى عام 2017.

وتُوصف الزيارة بأنها "الأقصر في التاريخ"، إذ لن تستغرق سوى ساعات معدودة، لكنها تتضمن لقاءات مكثفة مع مسؤولين إسرائيليين وعائلات الأسرى، قبل أن يتوجه ترامب إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن برنامج الزيارة سيكون سريع الإيقاع ودقيق التنظيم، مشيرة إلى أن جدول الأعمال خضع لعدة تعديلات خلال الأيام الماضية، ومن غير المستبعد أن تطرأ عليه تغييرات في اللحظات الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ليندسي غراهام إسرائيل الضفة الغربية حرب غزة ترامب قمة السلام قمة شرم الشيخ للسلام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان