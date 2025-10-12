سيناتور أمريكي: من يسعى لضم الضفة الغربية سيفجر عملية السلام

وكالات

حذر السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، من محاولة إسرائيل لضم الضفة الغربية بعد الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بشأن إنهاء حرب غزة، قائلا:"من يسعى لضم الضفة الغربية سيفجر عملية السلام".

وأضاف غراهام خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن السلام في المنطقة لن يتحقق ما لم يتم تفكيك حزب الله والحوثيين باعتبارهم وكلاء لإيران.

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة إسرائيل غداً الاثنين، في أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2025، بعد ثماني سنوات من آخر زيارة رسمية له خلال ولايته الأولى عام 2017.

وتُوصف الزيارة بأنها "الأقصر في التاريخ"، إذ لن تستغرق سوى ساعات معدودة، لكنها تتضمن لقاءات مكثفة مع مسؤولين إسرائيليين وعائلات الأسرى، قبل أن يتوجه ترامب إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن برنامج الزيارة سيكون سريع الإيقاع ودقيق التنظيم، مشيرة إلى أن جدول الأعمال خضع لعدة تعديلات خلال الأيام الماضية، ومن غير المستبعد أن تطرأ عليه تغييرات في اللحظات الأخيرة.