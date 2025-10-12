نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويؤكد: مستعدون للعمل مع ترامب

وكالات

كشف حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، تفاصيل اجتماعه اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وقال الشيخ خلال تصريحات إعلامية، إنه التقي توني بلير لبحث اليوم التالي وسبل إنجاح جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب غزة، وإقامة سلام دائم في المنطقة.

وأكد نائب الرئيس الفلسطيني، على استعداد عمل السلطة الفلسطينية مع ترامب وبلير والشركاء المعنيين، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار غزة.

وأضاف الشيخ: "أكدنا خلال اللقاء مع بلير أهمية وقف تقويض السلطة الفلسطينية ومنع تقويض حل الدولتين تمهيدا للسلام الشامل والدائم".