إعلان

"القاهرة الإخبارية": سيارة الدبلوماسيين كانت تقل 5 قطريين وسائقًا مصريًا


كتب- محمد فتحي:

02:20 ص 12/10/2025

إسعاف -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت "قناة القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة في شرم الشيخ.

وبحسب القناة، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء سير المركبة، إذ أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقا مصريا، اثنان من المصابين القطريين في حالة غير مستقرة، وحالة واحدة مستقرة بين المصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة الوفد القطري في مصر شرم الشيخ اليوم الوفد القطري في مصر حادث الوفد القطري في شرم الشيخ حادث شرم الشيخ اليوم شرم الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي