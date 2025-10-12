أفادت "قناة القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة في شرم الشيخ.

وبحسب القناة، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء سير المركبة، إذ أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقا مصريا، اثنان من المصابين القطريين في حالة غير مستقرة، وحالة واحدة مستقرة بين المصابين.