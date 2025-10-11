إعلان

فيديو| تصاعد الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان على الحدود

كتب : مصراوي

11:47 م 11/10/2025

تصاعد الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان على الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في باكستان وأفغانستان قولهم إن اشتباكات بالأسلحة النارية اندلعت على طول الحدود بين البلدين في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، حيث هاجمت حركة طالبان الأفغانية مواقع باكستانية وذلك في أعقاب غارة جوية شنتها إسلام اباد على كابول الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات المحلية في إقليم هلمند إن قوات طالبان أعلنت سيطرتها على موقعين حدوديين تابعين لباكستان.

ووفقًا لـ"رويترز" لم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعليق حتى الآن، لكن مسؤولين أمنيين باكستانيين أكدوا وقوع اشتباكات في أكثر من خمسة مواقع على الحدود مشيرين إلى أن القوات الباكستانية تردّ على الهجمات.

وكانت أفغانستان قد توعّدت بالرد بعد ما قالت إنها غارات جوية باكستانية استهدفت العاصمة كابول وإقليم باكتيكا يوم الخميس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان أفغانستان النزاعات الحدودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي