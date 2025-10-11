فيديو| تصاعد الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان على الحدود

مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في باكستان وأفغانستان قولهم إن اشتباكات بالأسلحة النارية اندلعت على طول الحدود بين البلدين في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، حيث هاجمت حركة طالبان الأفغانية مواقع باكستانية وذلك في أعقاب غارة جوية شنتها إسلام اباد على كابول الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات المحلية في إقليم هلمند إن قوات طالبان أعلنت سيطرتها على موقعين حدوديين تابعين لباكستان.

ووفقًا لـ"رويترز" لم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعليق حتى الآن، لكن مسؤولين أمنيين باكستانيين أكدوا وقوع اشتباكات في أكثر من خمسة مواقع على الحدود مشيرين إلى أن القوات الباكستانية تردّ على الهجمات.

وكانت أفغانستان قد توعّدت بالرد بعد ما قالت إنها غارات جوية باكستانية استهدفت العاصمة كابول وإقليم باكتيكا يوم الخميس.