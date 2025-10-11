مصراوي

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهاته لوزارة الحرب لاستخدام "كافة الأرصدة المتاحة" لضمان توفير الأموال للقوات الأمريكية يوم الأربعاء رغم الإغلاق الحكومي.

وقال ترامب في منشور له على منصته "تروث سوشيال" إنه تصرف لأن "جنودنا الشجعان قد يفقدون رواتبهم المستحقة في 15 أكتوبر".

وأضاف أنه استخدم صلاحياته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيه وزير الدفاع بيت هيجسيث "باستخدام جميع الأموال المتاحة لدفع رواتب جنودنا في 15 أكتوبر".

وتابع الرئيس الجمهوري قائلا: "لقد حددنا الأموال اللازمة لذلك، وسيتولى الوزير هيجسيث استخدامها لدفع رواتب قواتنا المسلحة".

وكانت رواتب الجنود مهددة بالتوقف يوم الأربعاء المقبل بعد أن أدى إغلاق الحكومة الاتحادية في الأول من أكتوبر، وهو بداية الدورة المالية الجديدة، إلى تعطيل صرف العديد من المدفوعات الحكومية.