أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم زيارة مصر يوم الاثنين المقبل، لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب "بيلد"، من المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى جانب المستشار الألماني ميرتس.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه سيشهد توقيع اتفاق لتسوية الأوضاع في غزة خلال زيارته لمصر، التي يُرجح أن تبدأ يوم الأحد.