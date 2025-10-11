مسؤول في حماس: إسرائيل لن تُفرج عن أبو صفية والهمص



مصراوي

قال مسؤول من حركة حماس، إن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة حسام أبو صفية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية العام الماضي، لن يُفرج عنه ضمن صفقة التبادل.

وأضاف المسؤول لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص، لن يُفرج عنه أيضًا.

وأمس الجمعة، نشرت إسرائيل قائمة بأسماء 250 أسيرًا فلسطينيًا وافقت على إطلاق سراحهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتضم القائمة أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وفتح والجبهة الشعبية، لكنها لا تشمل بعض القادة الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلًا عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.

ومن بين 250 سجينًا سيتم الإفراج عنهم، سيتم إطلاق سراح 15 إلى القدس الشرقية، و100 إلى الضفة الغربية، بينما سيُرحل الباقون إلى غزة أو إلى أي مكان آخر، بحسب قرار الحكومة الإسرائيلية الذي نُشر أمس.