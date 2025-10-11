طبيب ترامب: قلب الرئيس حالته كشخص يصغره بـ14 عاما

وكالات

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس ترامب في "حالة صحية استثنائية" بعدما خضع لفحص شمل اختبارات معملية وتقييمات صحية وقائية في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وقضى ترامب نحو 3 ساعات في مستشفى بيثيسدا بولاية ميريلاند، في وقت سابق من يوم الجمعة للخضوع إلى ما وصفه طبيبه، الكابتن بالبحرية شون باربابيلا، بإنه "تقييم متابعة مقرر" والذي جاء "في إطار الخطة المستمرة للحفاظ على صحته". وأثناء وجوده هناك، تلقي ترامب أيضا لقاح الإنفلونزا السنوي، وجرعة تعزيزية من لقاح كوفيد-19 .

وكتب باربابيلا في مذكرة من صفحة واحدة نشرها البيت الأبيض مساء الجمعة: "الرئيس دونالد ترامب لا يزال في حالة صحية استثنائية، ويظهر أداء قويا للقلب والأوعية الدموية والرئة والأعصاب والجسد".

وأشار الطبيب في المذكرة إلى أن التقييم ساعد في التحضير لرحلات ترامب الخارجية القادمة وشمل اختبارات معملية وتقييمات صحية وقائية.

وأضاف أن "عمره القلبي، وهو مقياس معتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر إجراء تخطيط، أصغر بحوالي 14 عامًا من عمره الزمني. وهو يواصل الالتزام بجدول يومي مرهق من دون قيود".