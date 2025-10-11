الأونروا تطالب بدخول المساعدات لوقف المجاعة بغزة

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن لديها كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر، مشددة على أن هذا أمر بالغ الأهمية للسيطرة على انتشار المجاعة.

وطالبت الوكالة الأممية، بالسماح بإدخال الغذاء إلى قطاع غزة للمساعدة في وقف المجاعة.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار، إدخال 400 شاحنة على الأقل من المساعدات خلال الأيام الـ5 الأولى للاتفاق، بالإضافة إلى تولي منظمات الأمم المتحدة مهمة إدارة العمليات الإغاثية في غزة.

كما يتضمن الاتفاق فتح معبر رفح في الاتجاهين لدخول وخروج الأفراد.