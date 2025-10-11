إعلان

الصليب الأحمر يعلن استعداده للمساعدة في تبادل الرهائن والسجناء

كتب : مصراوي

11:06 ص 11/10/2025

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

مصراوي


ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) على تسهيل عمليات الإفراج السابقة عن أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى حركة حماس.

وتقول اللجنة الآن إنها مستعدة لدعم الاتفاق من خلال المساعدة في "إعادة الأسرى والمعتقلين إلى عائلاتهم".

وفي بيان لها، قالت إن فرقها في غزة وإسرائيل والضفة الغربية "مستعدة أيضاً للمساعدة في إعادة رفات القتلى، حتى تتمكن العائلات من الحداد على أحبائها بكرامة".

وأضافت أنها ستُدخل المساعدات إلى غزة وتتولى توزيعها.

وكتبت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبوليارك قائلة: "الأيام القادمة حاسمة. أناشد الأطراف الالتزام بتعهداتهم"، مشيرة إلى أن الاتفاق "يوفر فرصة حيوية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبادل الرهائن السجناء

