لجنة فلسطينية: إسرائيل تحتجز 735 جثمانًا فلسطينيًا

وكالات

قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين (غير حكومية)، إن إسرائيل تواصل احتجاز 735 جثمانًا فلسطينيًا، بينهم 67 طفلًا.

وأوضحت اللجنة -في بيان- أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 735 شهيدًا، من بينهم 256 في مقابر الأرقام.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

واليوم السبت، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مصلحة السجون تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل.

وأشارت إلى بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، مضيفة أن صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.