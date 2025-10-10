مصرع وفقدان عدد من الأشخاص في انفجار مصنع متفجرات في أمريكا

(أ ف ب)

أعلنت السلطات الأمريكية عن مصرع عدد من الأشخاص وفقدان آخرين، اليوم الجمعة، في انفجار بمصنع متفجرات بولاية تنيسي الأمريكية.

وقال مسؤولون إن انفجارا وقع في مصنع للذخيرة العسكرية في ولاية تينيسي أدى إلى مقتل وفقد عدة أشخاص يوم الجمعة، فيما أجبرت الانفجارات الثانوية رجال الإنقاذ على الابتعاد عن حقل الحطام المحترق.

وقع الانفجار، الذي أفاد الناس بسماعه والشعور به على بُعد أميال، في شركة أكيوريت إنرجيتيك سيستمز التي تُصنّع وتُختبر المتفجرات في منشأة مكونة من ثمانية مبانٍ تمتد عبر تلال مُشجرة بالقرب من باكسنورت، وهي بلدة تبعد حوالي 97 كيلومترًا جنوب غرب ناشفيل.

وأوضح كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، في مؤتمر صحفي: "لدينا العديد من الأشخاص في عداد المفقودين حاليًا نحاول أن نضع عائلاتهم في اعتبارنا هذا الوضع. لدينا بعض المتوفين".

وصرح ديفيس بأن التحقيق قد يستغرق أيامًا، لانه لم يُعرف سبب الانفجار حتى الآن.

وأظهرت لقطات جوية لآثار الانفجار بثتها قناة WTVF-TV أن الانفجار دمّر على ما يبدو أحد مباني المنشأة الواقعة على قمة تل، ولم يبق منه سوى حطام مشتعل وهياكل محترقة للمركبات.

قال ديفيد ستيوارت، فني الطوارئ المتقدم في مقاطعة هيكمان، عبر الهاتف إن فرق الطوارئ لم تتمكن في البداية من دخول المصنع بسبب استمرار الانفجارات. ولم تتوفر لديه أي تفاصيل عن الخسائر.

ومن جانبه، قال براد راشفورد عمدة ماكوين، في رسالة بريد إلكتروني:"هذه مأساة لمجتمعنا"، وأحال التعليق إلى مسؤول في المقاطعة.

أكدت وكالة إدارة الطوارئ في تينيسي وقوع إصابات، لكنها لم تُفصح عن أي أرقام لأن وزارة الصحة لم تؤكدها بعد، وفقًا لما صرحت به المتحدثة باسم الوكالة كريستين كولتر عبر الهاتف. وأضافت أن منسقي منطقة TEMA انتشروا في المنطقة بناءً على طلب مقاطعة هيكمان.