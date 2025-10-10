إصابة 9 أشخاص وأضرار واسعة بأنحاء كييف بسبب غارات روسية



كييف- (أ ب)

قالت السلطات الأوكرانية إن غارات جوية روسية أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص، على الأقل، وإلحاق أضرار بالمباني السكنية، كما تسببت في انقطاع الكهرباء بأجزاء من العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من سحب أكثر من عشرين شخصا من مبنى سكني من 17 طابقا فيما حاصرت النيران الطابقين السادس والسابع.

وقالت السلطات إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، في حين تلقى آخرون الإسعافات الأولية في الموقع. وكان هجوم الليلة الماضية الأحدث في سلسلة من الهجمات على كييف.

وكثفت القوات الروسية هجماتها بالمسيرات والصواريخ على المدن الأوكرانية على مدار الشهور الأخيرة، وغالبا ما تستهدف البنية التحتية للطاقة والمناطق المدنية.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن هجوم اليوم الجمعة، أسفر عن انقطاع الطاقة على جانبي المدينة التي يقسمها نهر دنيبرو، وعطل إمدادات المياه.