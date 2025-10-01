البيت الأبيض: أمام حماس 3 إلى 4 أيام للرد على مقترح ترامب

وكالات

قال البيت الأبيض، إنه أمام حركة المقاومة الإسلامية حماس ما بين 3 إلى 4 أيام للرد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد البيت الأبيض، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هناك مناقشات سرية للغاية تجري بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن المبعوث الخاص والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يتولون إدارة المفاوضات داخل البيت الأبيض.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على ضرورة التحلي بالتكتم ريثما تُصدر الإعلانات الرسمية.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس، إن وفدها سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

ونقلت القناة القطرية عن المصدر المطلع، أن مسؤولين من قطر ومصر وتركيا عقدوا اجتماعا مع وفد حركة حماس المفاوض لبحث خطة ترمب.

وأشار إلى أن وفد حماس أكد خلال الاجتماع أنه سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر أن وفد حماس أكد أنه سيعمل على رد رسمي بأسرع وقت بعد انتهاء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية.

وأكد أن اجتماع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا مع وفد حماس جزء من نقاش فني لبلورة موقف نهائي من خطة ترامب، وفقا لروسيا اليوم.