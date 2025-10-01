إعلان

إسرائيل تنشر صورة سياسي بريطاني على أنه قيادي في حماس- صور

كتب : مصراوي

09:45 م 01/10/2025

السياسي البريطاني جورج جالاوي

وكالات

انتقد السياسي البريطاني جورج جالاوي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن نشرت صورة له على أنها تعود لقيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكتب جالاوي في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، إنه "بعد مواجهة قانون الإرهاب يوم السبت، نشرت الحكومة الإسرائيلية صوري مع دائرة مستهدفة حول رأسي في تشويه سخيف ولكن مميت ضد جريتا ثورنبرج والأسطول المتجه إلى غزة".

وأضاف جالاوي: "يُتهم رجل فلسطيني بريطاني يدعى زاهر بيراوي، والذي عمل بحرية في البرلمان وما حوله لعقود من الزمن، بأنه مسؤول حركة حماس مع جريتا والعقل المدبر للأسطول. لكن صوره التي نشرتها إسرائيل عالميا هي في الواقع صور لي".

وأكد جالاوي: "للعلم: لا علاقة لي بحماس أو الأسطول. لم أر أو أتحدث مع السيد البيراوي منذ أكثر من عقد من الزمن. أتمنى من الله أن يسرع الأسطول ويدعو إلى فلسطين حرة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية شاركت منشورا، يدّعي تبعية أسطول الصمود

السياسي البريطاني حماس الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الفلسطينية

