إسرائيل تنشر صورة سياسي بريطاني على أنه قيادي في حماس- صور

وكالات

انتقد السياسي البريطاني جورج جالاوي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن نشرت صورة له على أنها تعود لقيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكتب جالاوي في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، إنه "بعد مواجهة قانون الإرهاب يوم السبت، نشرت الحكومة الإسرائيلية صوري مع دائرة مستهدفة حول رأسي في تشويه سخيف ولكن مميت ضد جريتا ثورنبرج والأسطول المتجه إلى غزة".

After Saturday’s encounter with the Terrorism Act on Tuesday the Israeli government has published my photographs with a target circle round my head in an absurd but deadly smear against Greta Thurnberg and the flotilla bound for Gaza. A British Palestinian man Zaher Birawi who… — George Galloway (@georgegalloway) September 30, 2025

وأضاف جالاوي: "يُتهم رجل فلسطيني بريطاني يدعى زاهر بيراوي، والذي عمل بحرية في البرلمان وما حوله لعقود من الزمن، بأنه مسؤول حركة حماس مع جريتا والعقل المدبر للأسطول. لكن صوره التي نشرتها إسرائيل عالميا هي في الواقع صور لي".

وأكد جالاوي: "للعلم: لا علاقة لي بحماس أو الأسطول. لم أر أو أتحدث مع السيد البيراوي منذ أكثر من عقد من الزمن. أتمنى من الله أن يسرع الأسطول ويدعو إلى فلسطين حرة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط".

💥 EXPOSED: Captured documents reveal Hamas organized and funded @GretaThunberg's Gaza 'Sumud' flotilla, underscoring this is not some kind of humanitarian mission, but a Hamas-led initiative.



The documents, found by IDF and released by Israel MFA today, provide indisputable… pic.twitter.com/U1ojJ8mmFo — Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) September 30, 2025

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية شاركت منشورا، يدّعي تبعية أسطول الصمود