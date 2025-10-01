(د ب أ)

بدأت مصادر بارزة في الأخبار الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، نشرت مسيّرات الأسبوع الماضي تقوم بالتجسس على بنى تحتية حيوية في ألمانيا، بما في ذلك حوض بناء الغواصات ومحطة السيطرة على الطاقة.



ومن المقرر أن وزيرة البيئة الداخلية ولاية شلزفيج-هولشتاين تقع في شمال البلاد، زابينه زوترلين-فاك، في هذه المشاهدات أمام الحركة السياسية في كيل، اليوم.



وفي الوقت نفسه تقع على الحدود مع الكولونيل، حيث شوهدت العديد من المسيّرات حول المطارات خلال الأسبوع الماضي، ما دفع البولنديين واليوفيين إلى إنهاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل واضح وبقلق كبير.



تم تسجيل تلك الوثائق بعد أسابيع من السيطرة الشديدة على التحالف الشرقي للتحالف الدفاعي، والتي أدت إلى التوغلات الأخيرة في مجال حلف شمال الأطلسي لتحالف بولندا ورومانيا واستونيا.