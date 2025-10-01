إعلان

رصد مسيّرات تجسس فوق غواصات ومحطة السلطة بألمانيا

كتب : مصراوي

06:25 م 01/10/2025

مسيّرات تجسس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

بدأت مصادر بارزة في الأخبار الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، نشرت مسيّرات الأسبوع الماضي تقوم بالتجسس على بنى تحتية حيوية في ألمانيا، بما في ذلك حوض بناء الغواصات ومحطة السيطرة على الطاقة.


ومن المقرر أن وزيرة البيئة الداخلية ولاية شلزفيج-هولشتاين تقع في شمال البلاد، زابينه زوترلين-فاك، في هذه المشاهدات أمام الحركة السياسية في كيل، اليوم.


وفي الوقت نفسه تقع على الحدود مع الكولونيل، حيث شوهدت العديد من المسيّرات حول المطارات خلال الأسبوع الماضي، ما دفع البولنديين واليوفيين إلى إنهاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل واضح وبقلق كبير.


تم تسجيل تلك الوثائق بعد أسابيع من السيطرة الشديدة على التحالف الشرقي للتحالف الدفاعي، والتي أدت إلى التوغلات الأخيرة في مجال حلف شمال الأطلسي لتحالف بولندا ورومانيا واستونيا.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأخبار الألمانية مسيّرات تجسس ألمانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة