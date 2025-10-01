بعد "الإغلاق الحكومي".. قرار عاجل من السفارة الأمريكية في مصر

كتب- محمد جعفر:

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم، أن توقف الاعتمادات المالية للحكومة الأمريكية سيؤدي إلى توقف التحديثات الدورية لحساباتها الرسمية حتى استئناف العمليات الحكومية بشكل كامل، باستثناء نشر المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن.

وأكدت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة ستستمر داخل الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، وذلك حسبما يسمح الوضع، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم جميع الخدمات الروتينية والطارئة للمواطنين الأمريكيين في مصر دون انقطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة أن المركز الأمريكي في القاهرة (ACC) سيظل مغلقًا مؤقتًا إلى حين عودة العمليات الحكومية إلى طبيعتها.

ودعت السفارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمات القنصلية وحالة التشغيل إلى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من بدء تنفيذ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً، في أعقاب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، والذي يهدف لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتاً، وذلك في أول إغلاق تواجهه الحكومة منذ قرابة سبع سنوات.

وبما أنّ الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء (الذي يمثّل نهاية السنة المالية)، فإنّ الحكومة تستيقظ اليوم الأربعاء، على إغلاق من شأنه أن يضع واشنطن في أزمة سياسية جديدة.