أستراليا قلقة على مواطنيها في أسطول الصمود.. ورئيس كولومبيا يحذر

كتب : مصراوي

12:39 م 01/10/2025

أستراليا

وكالات

أعربت الحكومة الأسترالية عن شعورها بقلق بالغ بشأن سلامة مواطنيها في أسطول الصمود الذي يسعى لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، بعد تعرض سفن فيه إلى مضايقات يُعتقد أنها إسرائيلية.

وأضافت أنها قدمت احتجاجات لإسرائيل بشأن مخاوف من اعتقال الأستراليين المشاركين في أسطول الصمود، مؤكدًة شعورها بقلق بالغ إزاء الهجمات المزعومة بطائرات مسيّرة على أسطول الصمود العالمي.

ومن جانبه حذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من أن أي هجوم على المهمة الإنسانية لأسطول الصمود انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، قال منظمو أسطول الصمود العالمي في بيان إنه تم رصد "سفينة حربية إسرائيلية" في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء تقترب للسفينة "ألما" إحدى السفن الرئيسية التابعة للقافلة، وأضافوا أنه تم تطويق السفينة "ألما" لفترة وجيزة قبل أن تقترب إلى سفينة أخرى تحمل اسم "سيريوس" وتغادر المنطقة، على حد قول البيان.

وخلال هذه الواقعة، تم تعطيل وسائل الاتصال على متن السفينة، بما في ذلك أنظمة البث عن بُعد عبر الدائرة المغلقة للسفن.


أستراليا رئيس كولومبيا

