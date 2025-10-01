الشرطة الإيطالية توقف مصريًا بتهمة الشروع في قتل مواطنه بروما

أعلنت السلطات الإيطالية توقيف شاب مصري (31 عامًا) بتهمة الشروع في القتل، بعد أن طعن مواطنًا مصريًا آخر يبلغ من العمر 35 عامًا عدة مرات في الصدر، داخل حي أپّيو لاتينو بالعاصمة روما.



وتمكنت الشرطة الإيطالية، من تحديد هويته والقبض عليه لاحقًا، فيما وقع الحادث في شارع ماوريتانيانا عقب شجار اندلع بينهما لأسباب وُصفت بالتافهة.

ووفقًا لما ورد في موقع الشرطة الإيطالية، بدأت الحادثة بمشادة كلامية بين الرجلين، وكلاهما من الجنسية المصرية، داخل أحد المنازل. وسرعان ما تصاعد التوتر وانتقل إلى الشارع، حيث أخرج أحدهما سكينًا قابلاً للطي وسدد طعنات إلى صدر الآخر، ما أدى إلى سقوطه فاقدًا للوعي وفي حالة حرجة.

على الفور، تدخل عناصر الشرطة بعد تلقي بلاغ بالحادثة، ليعثروا على الضحية ملقى على الأرض فاقدًا للوعي. ونُقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سان جوفاني"، حيث ما يزال يرقد حتى الآن متأثرًا بجروحه البليغة.

وأظهرت التحقيقات أن الشاب المشتبه به كان يقيم منذ نحو شهرين في منزل الضحية، وأنه اعتاد حمل سكين مشابه للسلاح المستخدم في الجريمة، والذي عُثر عليه ملطخًا بالدماء بالقرب من موقع الاعتداء.

كما ساعدت إفادات الشهود، إلى جانب أقوال الضحية نفسه – رغم حالته الحرجة – في تحديد هوية المعتدي وتضييق دائرة الاشتباه.

وفي ختام التحقيقات التي أشرفت عليها نيابة روما، تمكنت الشرطة من رصد المشتبه به وإلقاء القبض عليه عند خروجه من محطة "بونتي مامولو". وبناءً على الأدلة، صدر بحقه أمر توقيف بصفته متهمًا بـ"الشروع في القتل". وقد صادقت المحكمة على قرار التوقيف وقررت حبسه احترازيًا.

وأكدت شرطة الدولة أن القضية لا تزال في إطار التحقيقات الأولية، وبالتالي يُعتبر المتهم بريئًا حتى صدور حكم قضائي نهائي بات.