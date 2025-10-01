

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن حركة حماس لم يعد لديها أي مبرر لرفض الاقتراح المقدم إليها، في إطار الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بارو: "حماس الآن معزولة حتما، وتم التنصل منها بشكل تام، وعليها أن تكون واقعية: لقد خسرت"، في إشارة إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة في 12 سبتمبر نصاً يدعم قيام دولة فلسطينية مستقبلية تستبعد منها حماس.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، غداة كشف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في قطاع غزة والتي أيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن على حماس "اغتنام الفرصة المتاحة لها" لنزع سلاحها والرحيل.

واختتم بارو: "لقد قمنا بالتنسيق، أولاً لضمان اغتنام الطرفين لهذه الفرصة، وبالطبع من يجب الضغط عليه للقيام بذلك هي حماس. ثم لتنفيذ خطة السلام هذه"، وفقا للعربية.