

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط الفلبين وصل إلى نحو 20 قتيلا، فضلاً عن تضرر المباني والطرقات.

وأوضحت الوكالة، أن حصيلة ضحايا زلزال الفلبين ارتفعت إلى 19 قتيلا حتى الآن، فيما لا تزال عملية انتشال الضحايا مستمرة.

وبلغت شدة الزلزال 6.9 درجات على مقياس ريختر، وتركز في منطقة ساحلية في وسط الفلبين، حيث تضررت مبان وقطعت طرقات وانقطع التيار الكهربائي، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال المسؤول في فرق الإنقاذ ريكسان يجوت، إن 3 أشخاص قتلوا عندما جرف انهيار أرضي ناجم عن الزلزال منازلهم في بوغو شمالي جزيرة سيبو.

ووقع الزلزال قبالة مدينة بوجو، في أقصى شمال جزيرة سيبو، وألحق أضرارا بمبان وطرق، وتسبب بانقطاع الكهرباء، لتنطلق على الإثر عمليات إنقاذ في سائر أنحاء شمال الجزيرة.

وسقط 5 قتلى آخرون في مدينة سان ريميجيو المجاورة لبوجو، بحسب الشرطة.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" التلفزيونية، أنه في ريميجيو تم انتشال 4 جثث من مركز رياضي، بينما انتُشلت جثة طفل من تحت الأنقاض في حيّ آخر من المدينة.

وقال المسؤول في فرق الإنقاذ في المنطقة ويلسون راموس: "قد يكون هناك أشخاص عالقون تحت الأنقاض".

وتواصلت خلال الليل عمليات الإنقاذ في مدينتي سان ريميجيو وبوجو، على الرغم من الظلام والهزات الارتدادية.

وبحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، فقد سُجلت في المنطقة إثر الزلزال 4هزات ارتدادية بلغت قوتها 5 درجات أو أكثر.

من جهته، حذر مرصد الزلازل المحلي من اضطراب طفيف محتمل في مستوى سطح البحر، وحضّ سكان جزر ليتي وسيبو وبيليران على الابتعاد عن الشاطئ وعدم التوجه إلى الساحل.

وبحسب حكومة مقاطعة سيبو، فقد تسبب الزلزال بانهيار مبنى تجاري ومدرسة في بانتايان، كما تضررت طرقات ريفية عديدة.

وأعلنت السلطات الفلبينية، أن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في سيبو والجزر المجاورة، وفقا لسكاي نيوز.