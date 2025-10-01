

وكالات

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية، فجر اليوم الأربعاء، استهداف السفينة "مينرفاجرتش" لانتهاك الشركة المالكة لها حظر دخول الموانئ الإسرائيلية.

جاء في البيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفُها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي".

أضاف: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة (MINERVAGRACHT) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتابع: "تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البيان إلى أن شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن، إذ تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

واختتم البيان: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليجِ عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا".