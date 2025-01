"كيف أشعل كل هذه الحروب".. ترامب يشارك فيديو يهاجم نتنياهو

القاهرة- مصراوي

شارك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو تحريضيًا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "ابن عاهرة عميق ومظلم". جاء هذا بعد أسابيع فقط من ادعاء نتنياهو أن الإثنين أجريا محادثة "ودية ودافئة للغاية" تناولت مفاوضات الأسرى والسياسة السورية.

نشر ترامب الفيديو على منصة Truth Social، ويظهر فيه الاقتصادي جيفري ساكس، الذي اتهم نتنياهو بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية وتنظيم "حروب لا نهاية لها" في الشرق الأوسط.

في الفيديو، زعم ساكس - خلال حديثه في فعالية لاتحاد كامبريدج - أن نتنياهو اتبع استراتيجية منذ عام 1995 للقضاء على حماس وحزب الله عبر استهداف حكومات العراق وإيران وسوريا التي تدعمهما.

وقال ساكس: "لقد أوقعنا "نتنياهو" في حروب لا نهاية لها، وبسبب قوته في السياسة الأمريكية، شق طريقه"، مشيرًا إلى تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

وحسب ما نشرته صحيفة الجارديان فإنه لم يتضح على الفور السبب وراء ترويج ترامب للفيديو. وفق قولها فإن ترامب يمتلك تاريخًا في إعادة نشر محتوى ينتقد سياسات المؤسسة في واشنطن، لكن توقيت الفيديو يأتي في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها مصر وقطر والإدارة الأمريكية الحالية للتوصل إلى هدنة تشمل الإفراج عن الأسرى.

قرار ترامب بنشر تعليقات ساكس يتزامن مع محاولاته تشكيل فريق جديد يصفه مؤيدوه بـ"فريق الأحلام"، مكون من داعمين متشددين لإسرائيل. ترامب نفسه هدد بأنه سيكون هناك "جحيم يجب دفعه" إذا لم تفرج حماس عن الأسرى قبل توليه منصبه.

Trump posts video of Jeffrey Sachs condemning Netanyahu for dragging the US into endless foreign wars.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/j7j1044WMZ