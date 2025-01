ضباب كثيف يضرب أمريكا وبريطانيا وكندا وشكاوى من روائح غريبة وأمراض تنفسية (فيديو)

(مصراوي)

اجتاح ضباب كثيف العديد من الولايات الأمريكية، ليصل إلى كندا وبريطانيا، وذلك بحسب شهادات السكان المحليين الذين أبلغوا عن روائح غريبة وأعراض صحية غير مألوفة.

ووفقًا للتقارير، كان الضباب مشبعًا برائحة "مواد كيميائية محترقة"، وهو ما جعل العديد من المواطنين يشعرون بالقلق حيال تأثيراته الصحية.

وفي حين يُعتقد أن هذه الظاهرة غير معتادة، أفاد السكان في عدة مناطق أمريكية بأن الضباب كان محملًا برائحة كيميائية قوية أثرت على راحتهم.

Did anybody have poisonous fog on their 2025 bingo cards? 🤔



Apparently, there are some reports of people saying this fog smell smells like burning plastic!



pic.twitter.com/EakjxVbVdf