أمام منزل السنوار.. المقاومة الفلسطينية تستعد لتسليم أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر (صور)

وكالات



تستعد المقاومة الفلسطينية لتسليم أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر أمام منزل القائد السابق لحماس يحيى السنوار في خان يونس.

ووصل موكب مركبات كبير للمقاومة يصل محيط منزل قائد حركة حمـاس الشــهيد يحيى السنوار في خانيونس قبيل الإفراج عن أسرى الاحتلال.

تغطية صحفية: مقـــاومو القـــسام ينتشرون بمحيط منزل قائد حركة حمـــاس الشهـــيد يحيى السنـــوار في خانيونس قبل البدء بمراسم تسليم أسرى الاحتلال. pic.twitter.com/os4SFiygaB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجندة الإسرائيلية الأسيرة أغام بيرغر في جباليا في شمال قطاع غزة، ضمن الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى والسجناء.

وأُخرجت بيرغر من بين ركام منطقة جباليا التي تعرضت لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة.

ووصلت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام، حيث تم تسليم المجندة لعناصر الصليب الأحمر الدولي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن حماس تستعد للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين، بينهم أربيل يهود من أمام منزل زعيم الحركة الشهيد يحيى السنوار.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وصل مقاتلون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم أسرى إسرائيليين.