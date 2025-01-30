صور من موقع تسليم المجندة الإسرائيلية الأسيرة أغام بيرغر

صور| كيف استقبل الفلسطينيون أبناءهم المُفرج عنهم اليوم؟

بعد مقترح ترامب.. الرئاسة الفلسطينية تعلّق على تهجير الفلسطينيين من غزة

وكالات

سلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجندة الإسرائيلية الأسيرة أغام بيرغر في جباليا في شمال قطاع غزة، ضمن الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى والسجناء.

وأُخرجت بيرغر من بين ركام منطقة جباليا التي تعرضت لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة.

ووصلت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام، حيث تم تسليم المجندة لعناصر الصليب الأحمر الدولي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن حماس تستعد للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين، بينهم أربيل يهود من أمام منزل زعيم الحركة الشهيد يحيى السنوار.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وصل مقاتلون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم أسرى إسرائيليين.