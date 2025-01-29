لوموند: الحرب والوضع السياسي الداخلي يدفع بالإسرائيليين للفرار

وكالات

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن آلاف الإسرائيليين يغادرون إسرائيل للاستقرار في الخارج، ومن المرجح أن يفعل مزيد من الناس ذلك في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الوضع الاقتصادي وانعدام الأمن والحرب في قطاع غزة وسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلها عوامل جعلت هذا الاتجاه يتسارع.

واستمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة 15 شهرًا، تكبدت فيها تل أبيب خسائر اقتصادية قُدِرت في أغسطس الماضي بأكثر من 67.3 مليار دولار (أكثر من 250 مليار شيكل)، وفقًا لما قالته الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية راكيفيت روسك أميناح.

ووفق تقارير إسرائيلية نُشرت في أكتوبر الماضي، فإن هجوم الـ7 من أكتوبر 2023 أدى لمقتل 1189 من العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين.