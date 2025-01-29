إعلان

5 مصابين جراء اعتداء إسرائيلي بطائرة مسيرة على الأهالي بجنوب لبنان

12:19 م الأربعاء 29 يناير 2025

طائرة مسيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بإصابة 5 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء إسرائيلي بطائرة مسيّرة اليوم على الأهالي في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان.

كما أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، إصابة 24 شخصًا بجروح جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب لبنان.

وفي وقتٍ سابق، تحدث الجيش اللبناني عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المناطق الحدودية الجنوبية، مؤكدًا أن قواته تواصل الانتشار في بلدات جنوبية بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال منها.

ويأتي ذلك بعدما انقضت مهلة الـ60 يومًا التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب استمرت لأكثر من عام بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، لكن تم تمديدها حتى 18 فبراير المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة مسيرة وزارة الصحة اللبنانية لبنان إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نيويورك تايمز: مرشحة ترامب لرئاسة جهاز المخابرات التقت بمسؤول بارز في حزب الله

إعلان

إعلان

أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي
وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع نظيره الأمريكي تطورات تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة
رسميا.. الريان يفسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي