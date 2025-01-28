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مسؤول كونغولي: ميليشيا "إم 23" تسيطر على أجزاء من مطار جوما

07:29 م الثلاثاء 28 يناير 2025

مطار جوما

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جوما، الكونغو - (د ب أ)

قال مسؤول حكومي كونغولي اليوم الثلاثاء، إن ميليشيا "إم 23" باتت تسيطر على أجزاء من مطار العاصمة الإقليمية الاستراتيجية جوما بعد هجومها على المدينة الواقعة في شرقي الكونغو.

وقال وزير التنمية الريفية وعضو البرلمان عن جوما، موهيندو نزانجي بوتوند، في مقابلة مع محطة "توب كونغو" الإذاعية إن ميليشيا "إم 23" قد احتلت أيضا جميع النقاط الاستراتيجية في المدينة، ولم يقدم بوتوند مزيدا من التفاصيل.

وأفاد صحفي من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في الموقع بأن مقاتلي "إم 23" كانوا موجودين بأعداد كبيرة في شوارع جوما ظهر اليوم الثلاثاء، في حين لم يعد يظهر الجنود الحكوميون، مضيفا أن الاشتباكات بين الجيش الكونغولي والميليشيا قد توقفت في جوما.

وقال المتحدث باسم "إم 23"، ويلي نجوم، إن المدينة أصبحت الآن تحت السيطرة الكاملة للمجموعة المتمردة.

ولم يكن هناك تأكيد فوري من الجانب الحكومي لهذا البيان.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس فيليكس تشيسيكيدي اليوم الثلاثاء، خطابا للأمة حول التدابير الأمنية المخطط لها في شرقي الكونغو، لكن التوقيت الدقيق لهذا الخطاب غير واضح.

وذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الداخلية جاكمان شاباني أن الحكومة ستركز على الدفاع عن الأراضي الكونغولية.

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