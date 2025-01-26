حماس: نقف إلى جانب لبنان شعبًا وجيشًا ومقاومة في مواجهة إسرائيل

وكالات

عبّرت حركة حماس في بيان، اليوم الأحد، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأدانت حماس، الاعتداء الإسرائيلي على أبناء الجنوب اللبناني المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك العاجل لحماية الشعب اللبناني الشقيق وإجبار الاحتلال على الانسحاب فورا من جنوبي لبنان.

وقال حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق مطالب بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار حزب الله، إلى أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة تحمي لبنان من غدر الأعداء وليست حبرا على ورق، داعيا جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا لتجديد معاني التضامن الوطني ولبناء سيادة حقيقية.

وأكد حزب الله، أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضي لبنان.

من جانبه، قال مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال بتوجيه من المستوى السياسي يواصل عملياته جنوب لبنان، لافتا إلى أن هناك حوار برعاية واشنطن لتمديد فترة تنفيذ اتفاق الهدنة في لبنان.

‌‏وأشار المصدر الإسرائيلي في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، إلى أن مدنيين وعناصر من حزب الله يحاولون منذ الصباح الوصول إلى الحدود، موضحا أن جيش الاحتلال يحذر بالنار لإبعاد أي تهديد ومنع أي محاولة للاقتراب من السياج الحدودي.

‌‏وكشف المسؤول العسكري الإسرائيل، أن جيش الاحتلال اعتقل عددا من المشتبه بهم ويتم التحقيق معهم ميدانيا، مؤكدا أن تفاصيل مقتل جندي لبناني بالجنوب غير واضحة وهي قيد التحقيق.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتقاء 22 شهيدا ووقوع 124 جريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال مصدر بالرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، إن الرئيس جوزيف عون واصل اتصالاته لاستكمال انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

‌‏وأكد المصدر في تصريحات لقناة "العربية - الحدث"، أن الجيش اللبناني سيواصل العمل لاستعادة كامل الأراضي خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين العزّل تعكس نهجها.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الذي أُبرم يوم 27 نوفمبر الماضي، على انسحاب إسرائيل من لبنان في مهلة 60.

لكن مع انتهاء المهلة فجر اليوم، بدأ أهالي بلدات الجنوب اللبناني في العودة إلى قراهم برفقة عناصر من الجيش اللبناني.

وفي أثناء دخول اللبنانيون إلى قراهم الجنوبية في عيتا الشعب وكفركلا وعيترون وحولا، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، ما تسبب في ارتقاء 11 شهيدا ووقوع 83 مصابا.

وتعليقا على الأمر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن اللبنانيين أظهروا تمسكهم بأرضهم وهويتهم رغم التهديدات الإسرائيلية.

ووجه ميقاتي التحية للشعب اللبناني، خصوصا لهؤلاء الذين قرروا العودة إلى ديارهم رغم النيران والتهديدات الإسرائيلية.

وطالب ميقاتي، اللجنة الخماسية المؤلفة من "الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)"، التي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بتحمّل مسؤولياتها لوقف الهجمات الإسرائيلية، وكذلك إرغام تل أبيب على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها مؤخرا.

وشدد ميقاتي على أن التراجع عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن تطبيق القرار 1701 سيكون له عواقب وخيمة.