بعد دعوته للحضور.. لماذا تغيب هشام الحسيني عن حفل تنصيب ترامب؟

القاهرة - مصراوي

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من رجال دين يمثلون الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، لحضور حفل تنصيبه، وهم هشام الحسيني، فرانك مان، لورينزو سويل و الحاخام آري بيرمان، إلا أن 3 فقط حضروا الحفل.

إلا أن الإمام الشيعي هشام الحسيني، مدير مركز كربلاء للتعليم الإسلامي في مدينة ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، غاب عن حفل تنصيب ترامب.

للمرة الاولى في التاريخ.. سوف يكون اليوم العراقي الامريكي (الشيخ هشام الحسيني) من المتحدثين في حفل تنصيب ترامب وبدعوة من ترامب وهو اول رجل دين مسلم يشارك في حفل تنصيب رئيس امريكي



الحسيني اثار غضب امريكي بعد دعوته بسبب مواقفه الداعمة لحزب الله والحوثيين ومناهـ ضة اسرائيل pic.twitter.com/DFuh0csUdm — حيدر (@Hydikm) January 20, 2025

وكان الحسيني سيصبح أول رجل دين مسلم يلقي خطابًا في حفل تنصيب رئيس أمريكي، قبل أن يتغيب عن الحضور دون الإعلان عن سبب ذلك، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن تايمز".

ومن جانبه، لم يذكر البيت الأبيض سبب غياب الحسيني، إلا أن ناشطين على منصة "إكس" ارجعوا سبب إلغاء حضور الإمام الشيعي إلى "رفضه وصف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية في عام 2007".

— 🇺🇸🇱🇧 NEW: The appearance of Husham Al Hussainy, an Iraqi Shia Imam who was scheduled to deliver benediction for the newly inaugurated Trump Administration, was canceled last minute, because they found out that in 2007 he refused to describe Hezbollah as a terrorist organization pic.twitter.com/kx7qq8VdLH — G7 News (@G7news24) January 20, 2025

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا لمقابلة مع الحسيني عام 2007، رفض خلالها وصف حزب الله اللبناني بـ"المنظمة الإرهابية".

وقبل شهور من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، برز اسم الحسيني لأول مرة كأحد الأصوات الداعمة للإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأصبح وقتها من الأشخاص المهمين في المجتمع العراقي الأمريكي في مدينة ديربورن الأمريكية.

Hosham al-Husseini, an Iraqi Shiite imam, was pulled from the inauguration last minute after it was discovered that in 2007 he refused to describe Hezbollah as a terrorist organization.



- He was supposed to give a benediction after Rabbi Dr. Ari Berman. pic.twitter.com/6iLtgr5URU — Melissa Chapman-Mushnick מרים (@MelissaSChapman) January 21, 2025

ونُسِبت تصريحات إلى الحسيني بعد أسبوعين من الغزو الأمريكي للعراق، أشارت إلى أن رسالته تهدف إلى بناء "جسر للتواصل بين المسيحيين والمسلمين، والغرب والشرق، والأمريكيين والعرب".

وفي مقابلة أجراها برنامج "هانيتي" التلفزيوني عام 2007 بقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حاول المذيع "شون هانيتي" الضغط على الحسيني للاعتراف بحزب الله كمنظمة إرهابية، إلا أنه رفض وقال: "هذا تفسيرك. حزب الله منظمة لبنانية".

Hosham al-Husseini, an Iraqi Shiite imam, was pulled from the inauguration last minute after it was discovered that in 2007 he refused to describe Hezbollah as a terrorist organization. He was supposed to give a benediction after Rabbi Dr. Ari Berman. pic.twitter.com/YbKLNhq7Su — Open Source Intel (@Osint613) January 20, 2025

وانتقد الإمام الشيعي العراقي الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بسبب عدم وقفه سفك الدماء في غزة ولبنان واليمن، إلا أنه قال إن قراره بدعم الرئيس الجديد دونالد ترامب "ليس سياسيًا فقط بل شخصيًا أيضًا"، حسبما نقلته الصحيفة الأمريكية ذاتها.