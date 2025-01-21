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بعد دعوته للحضور.. لماذا تغيب هشام الحسيني عن حفل تنصيب ترامب؟

01:07 م الثلاثاء 21 يناير 2025

دونالد ترامب

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القاهرة - مصراوي

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من رجال دين يمثلون الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، لحضور حفل تنصيبه، وهم هشام الحسيني، فرانك مان، لورينزو سويل و الحاخام آري بيرمان، إلا أن 3 فقط حضروا الحفل.

إلا أن الإمام الشيعي هشام الحسيني، مدير مركز كربلاء للتعليم الإسلامي في مدينة ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، غاب عن حفل تنصيب ترامب.

وكان الحسيني سيصبح أول رجل دين مسلم يلقي خطابًا في حفل تنصيب رئيس أمريكي، قبل أن يتغيب عن الحضور دون الإعلان عن سبب ذلك، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن تايمز".

ومن جانبه، لم يذكر البيت الأبيض سبب غياب الحسيني، إلا أن ناشطين على منصة "إكس" ارجعوا سبب إلغاء حضور الإمام الشيعي إلى "رفضه وصف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية في عام 2007".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا لمقابلة مع الحسيني عام 2007، رفض خلالها وصف حزب الله اللبناني بـ"المنظمة الإرهابية".

وقبل شهور من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، برز اسم الحسيني لأول مرة كأحد الأصوات الداعمة للإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأصبح وقتها من الأشخاص المهمين في المجتمع العراقي الأمريكي في مدينة ديربورن الأمريكية.

ونُسِبت تصريحات إلى الحسيني بعد أسبوعين من الغزو الأمريكي للعراق، أشارت إلى أن رسالته تهدف إلى بناء "جسر للتواصل بين المسيحيين والمسلمين، والغرب والشرق، والأمريكيين والعرب".

وفي مقابلة أجراها برنامج "هانيتي" التلفزيوني عام 2007 بقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حاول المذيع "شون هانيتي" الضغط على الحسيني للاعتراف بحزب الله كمنظمة إرهابية، إلا أنه رفض وقال: "هذا تفسيرك. حزب الله منظمة لبنانية".

وانتقد الإمام الشيعي العراقي الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بسبب عدم وقفه سفك الدماء في غزة ولبنان واليمن، إلا أنه قال إن قراره بدعم الرئيس الجديد دونالد ترامب "ليس سياسيًا فقط بل شخصيًا أيضًا"، حسبما نقلته الصحيفة الأمريكية ذاتها.

دونالد ترامب هشام الحسيني فرانك مان لورينزو سويل
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