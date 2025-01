فيديو| بسبب إيماءة تشبه تحية النازية.. إيلون ماسك يثير جدلًا خلال تنصيب ترامب

القاهرة- مصراوي:

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلا خلال مراسم تنصيب الرئيس دونالد ترامب أمس الإثنين، بسبب إيماءة بدت شبيهة بتحية نازية.

ماسك، الذي يُعتبر أحد أقرب مستشاري ترامب، كان من بين المتحدثين على المنصة قبل وصول ترامب إلى "كابيتال وان أرينا" في واشنطن.

وخلال كلمة ألقاها على مسرح "كابيتال وان أرينا" في واشنطن، قبل وصول ترامب، شكر ماسك المؤيدين، ثم وضع يده اليمنى على قلبه وسرعان ما رفعها إلى الأعلى قائلا: "قلبي معكم"، قبل أن يكرر الإيماءة مرة أخرى.

وأشار مستخدمون على منصة "إكس" التي يمتلكها ماسك، إلى أن الإيماءة تشبه تحية نازية، بينما رأى أخرون أنها مجرد تحية في لحظة حماسية لا أكثر.

وأعادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بث اللقطات عدة مرات، إذ قال أحد المذيعين إن المشاهدين أذكياء بما يكفي لتكوين رأيهم الخاص حول الأمر.

ومن جانبها علقت منظمة "ADL" اليهودية على تصرف ماسك، إذ اعتبرته في تغريدة على حسابها في إكس اليوم الثلاثاء، أن ماسك قام بلفتة غريبة بالفعل في لحظة حماسية، لكنها نفت أن تكون تحية نازية.

وفي البداية، لم يقدم ماسك أي تفسير لتصرفه، لكنه شارك عبر "إكس" لقطات لكلمته وللإيماءة المثيرة للجدل.

This is a delicate moment. It’s a new day and yet so many are on edge. Our politics are inflamed, and social media only adds to the anxiety.



It seems that @elonmusk made an awkward gesture in a moment of enthusiasm, not a Nazi salute, but again, we appreciate that people are on…