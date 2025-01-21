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اجتماع بين المدعي العام للجنائية الدولية ووالد الجندي الإسرائيلي الأسير بغزة نمرود كوهين

10:11 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

نمرود كوهين

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(وكالات)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن والد الجندي الأسير في غزة، نمرود كوهن، سيعقد اليوم اجتماعًا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الهيئة، إلى الضغط من أجل استخدام المحكمة الدولية صلاحياتها القانونية لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد كوهن أنه سيطلب من المدعي العام العمل بشكل وثيق مع حكومة نتنياهو لتسهيل تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي ما زالت تواجه عقبات في التنفيذ.

ويواجه نتنياهو ويوآف جالانت حكما من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

نمرود كوهين المدعي العام للجنائية الدولية والد الجندي الإسرائيلي نمرود كوهين غزة كريم خان بنيامين نتنياهو
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