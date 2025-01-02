برّي يبحث مع جنرال أمريكي الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار

بيروت - (د ب أ)

عرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، رئيس لجنة الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الأوضاع الميدانية في ظل مواصلة إسرائيل خرق بنود الاتفاق.

واستقبل بري في اليوم الجنرال الأمريكي في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وتم خلال اللقاء "عرض للأوضاع الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود الاتفاق".

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق منذ إعلانه.

وتتولى لجنة برئاسة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.