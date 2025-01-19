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الرئاسة الفلسطينية: لا يحق لحماس ادّعاء الانتصار بعد الثمن الذي دفعه شعبنا

09:11 م الأحد 19 يناير 2025

محمود الهباش

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‏وكالات
قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الأحد، إنه لا يحق لأحد ادعاء "الانتصار" بعد الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني.
‏وأوضح الهباش في تصريحات لـ"العربية – الحدث"، أن 50 ألف شهيد هو الثمن الذي دُفع لتحرير ألف أسير فلسطيني، مؤكدا أن ما وصفه بشعارات حماس "فارغة" وعليها أن تقر بفشلها بتجربة الحكم.
ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 95 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

محمود الهباش حماس المقاومة صفقة غزة حرب غزة الرئاسة الفلسطينية
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