مقتل 5 أشخاص في مواجهات بين منظمات إجرامية بالمكسيك

وكالات

شهدت بلدة هويتزيلاك الواقعة جنوب العاصمة المكسيكية، مقتل 5 أشخاص بالرصاص في نفس الشارع الذي تم فيه هجوم آخر أسفر عن مقتل 8 أشخاص قبل ثمانية أشهر فقط.

وتعد هويتزيلاك مركزا لمنطقة مضطربة في ولاية موريلوس حيث تشتبك منظمات إجرامية وتنتشر أعمال قطع الأشجار غير القانونية، وفقا لروسيا اليوم.

وأدان عمدة المدينة سيزار دافيلا دياز الهجوم في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال: "هذه الأعمال لا مبرر لها وتتنافى مع مبادئ الاحترام والتعايش والحوار".

كان الضحايا على ما يبدو مرشحين لمناصب محلية تدير الموارد الجماعية للمجتمع، مثل الغابات المحيطة، وذلك قبل الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وتتقاتل العديد من المنظمات الإجرامية من أجل السيطرة على الأراضي في جميع أنحاء المكسيك، سعيا لضمان طرق آمنة لتهريب المهاجرين والمخدرات والأسلحة، وأيضا لابتزاز المجتمعات بشكل متزايد.