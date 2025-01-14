جيش الاحتلال ينسف منازل في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من منازل في بلدتي ميس الجبل وكفركلا في جنوب لبنان، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف ضخمة لما تبقى من منازل في بلدتي ميس الجبل وكفركلا في جنوب لبنان.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ظهر اليوم بمداهمة واقتحام المنازل السكنية في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وقامت بأعمال تفتيش وتخريب وبعثرة للمحتويات وإحراق البعض منها، وسمعت أصوات انفجارات محدودة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحركات للآليات والدبابات الإسرائيلية.

ونفذت القوات الإسرائيلية قبل ظهر اليوم عملية تفجير ممنهجة لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت حبيل في جنوب لبنان، سُمع صداها في مناطق عديدة من القضاء، كما رصد تحرّك قوات مشاة إسرائيلية معادية في حرش أبو لبن في أطراف بلدة عيتا الشعب، وسجّل تحليق طائرات استطلاعية ومسيرة في أجواء القطاع الأوسط، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتقدم عدد من جنود الاحتلال نحو مركز الجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان وطالبوهم بعدم الاقتراب من جرافة للاحتلال كانت تعمل في محيط المركز من الجدار الفاصل، ولدى قيام عناصر الجيش بتصويرهم غضب جنود العدو وطلبوا من سائق الجرافة المغادرة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

واستمرت القوات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، في التوغل في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وسمعت أصوات التمشيط وإطلاق النار وتحركات دبابات وآليات إسرائيلية بوضوح.

وسجل فجر اليوم، توغل قوة مدرعة إسرائيلية مؤلفة من دبابات ميركافا عدة وآليات هامر وجرافة إلى بلدة عيترون، في جنوب لبنان، حيث عمدت الجرافة الى قطع عدد من الطرق داخل البلدة ورفع السواتر الترابية فيها، كما ألقت القوات الإسرائيلية عددا من القنابل الصوتية وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في عدد من أحياء البلدة.

يذكر أنه تمّ الإعلان في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.