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يديعوت أحرونوت: مكتب نتنياهو منزعج من تصريحات بن غفير

04:21 م الثلاثاء 14 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات


نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر في اتصال هاتفي مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن تصريحاته ستترتب عليها عواقب".


وأبلغ المسؤول بمكتب نتنياهو بن غفير بأنه بتصريحاته هذه يضر نفسه أولًا قبل كل شيء، مضيفًا أنه ستُعرض على وزير المالية بتسئيل سموتريتش حزمة تعويضات للبقاء بالحكومة.


ووصف بن غفير حزمة التعويضات بـ"الوهمية"، وقال إنه "يأمل ألا ينخدع سموتريتش"، حسبما نقلته الصحيفة العبرية.


وأشار وزير الأمن القومي بن غفير إلى أن أي حزمة تعويضات لا تبرر بأي شكل من الأشكال صفقة الاستسلام لحركة حماس.


ودعا بن غفير سموتيرتش إلى التنسيق بينهما لإبلاغ نتنياهو عن نيتهما الاستقالة من الحكومة حال إبرام صفقة مع حماس، اليوم الثلاثاء.

بنيامين نتنياهو بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي
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