تحذير أمريكي لبوتين: لا تنقلوا الحرب إلى الأراضي الأميركية

(وكالات)



كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، وجهت "تحذيرًا صريحًا" لنظيرتها الروسية، متهمة الكرملين بالتخطيط لتوسيع نطاق الحرب في أوكرانيا ليصل إلى الأراضي الأمريكية.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، أثارت معلومات استخباراتية سرية حصلت عليها واشنطن في أغسطس الماضي قلقاً كبيراً داخل البيت الأبيض، حيث أشارت إلى أن موسكو قد تدرس خطوات تصعيدية تتضمن استهداف شحنات أمريكية، وهو سيناريو كان من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع مواجهة مباشرة بين واشنطن وموسكو.

وكانت المعضلة الكبرى، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي واجهتها الإدارة الأمريكية هي كيفية إيصال هذا التحذير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل انقطاع الاتصال المباشر بينه وبين بايدن منذ اندلاع الحرب الروسيةالأوكرانية في فبراير 2022.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن كبار مساعدي بايدن اقترحوا تفاصيل محادثات داخلية بين مسؤولين في وكالة المخابرات العسكرية الروسية.

وكشفت تلك المحادثات عن خطط محتملة لاستخدام مواد قابلة للاشتعال لإشعال النيران في شحنات متجهة إلى الولايات المتحدة وكندا، ما قد يؤدي إلى كوارث واسعة النطاق عند تفريغها.

ولم يتضح حتى الآن بحسب الصحيفة، ما إذا كان بوتين قد أمر بتنفيذ مثل هذه العمليات، أو حتى كان على علم بها.



ولجأ بايدن، إلى إرسال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز لتوصيل رسالة مباشرة لمساعدي بوتين.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، وصل التحذير بعدة طرق لضمان وصوله إلى الكرملين، وجاء كالتالي "إذا أسفرت أي أعمال تخريبية روسية عن خسائر بشرية كبيرة على الأرض أو في الجو، ستعتبرها الولايات المتحدة شكلًا من أشكال الإرهاب الذي تقف روسيا وراءه".