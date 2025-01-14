القوات الإسرائيلية تواصل توغلها لليوم الثاني في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

تواصل القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، توغلها في جنوب لبنان، لليوم الثاني على التوالي.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، استمرت القوات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، في التوغل بمنطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، حيث سمعت أصوات التمشيط وإطلاق النار وتحركات دبابات وآليات إسرائيلية بوضوح.

وتوغلت قوة مدرعة إسرائيلية، مؤلفة من دبابات ميركافا عدة وآليات هامر وجرافة، في بلدة عيترون حيث عمدت الجرافة إلى قطع عدد من الطرق داخل البلدة ورفع السواتر الترابية فيها.

كما ألقت القوات الإسرائيلية عددا من القنابل الصوتية وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في عدد من أحياء البلدة.

ودخل اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم إسرائيل بالاتفاق منذ إعلانه.





