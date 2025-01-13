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بالفيديو.. أهالي غزة يستقبلون أنباء الصفقة بالأغاني والتكبيرات

11:42 م الإثنين 13 يناير 2025

غزة

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وكالات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق احتفالات سكان قطاع غزة وتكبيراتهم فرحًا بالأنباء التي تشير إلى قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل تهدف للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار غدًا الثلاثاء، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تسريع الإجراءات للموافقة الفورية على الاتفاق.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تقترب من تحقيق الاقتراح الذي قدمه قبل أشهر بشأن صفقة الأسرى.

وأوضح بايدن خلال كلمة ألقاها بوزارة الخارجية في ختام ولايته في العلاقات الخارجية، أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما يعتزم التحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع الجهود نحو إتمام الصفقة.

وأشار بايدن إلى أهمية مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة تهديدات الحوثيين لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مع تأكيده أن التوصل لاتفاق في غزة أصبح وشيكًا، مضيفًا: "سكان غزة يعانون.. إنهم يستحقون السلام، ولهذا السبب نعمل على إتمام هذه الصفقة".

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