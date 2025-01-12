حادث الجامع الأموي.. مُعدّ الوليمة يتعهد بدفع ديّة القتلى والتكفل بعلاج المصابين- (فيديو)

وكالات

أثار حادث الجامع الأموي بالعاصمة السورية دمشق جدلا كبيرا، بعد أن تحولت وليمة أعدها أحد الطهاة إلى فوضى أسفرت عن قتلى وجرحى، يوم الجمعة.

واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعد الوليمة "الشيف أبو عمر الدمشقي، بالبحث عن الشهرة والتسبب في الحادث الذي أدى إلى مقتل 5 نساء وإصابة عدد من الأطفال.

وتعليقا على الواقعة، قال الشيف أبو عمر الدمشقي، في فيديو نشره على حساباته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، إنه يتحمل جزء من المسؤولية عما حدث أثناء الوليمة رغم كل التدابير والاحتياطات التي اتبعها.

وفي ما يتعلّق بالقتلى أثناء الحادث، أكد أبو عمر أنه سيستشير أهل العرف، موضحا أنه في حال توجّب عليه دفع "الدّية" لعائلات الضحايا فإنه سيتكفل بالأمر، بينما سيتوجه لزيارة المصابين والتكفل بنفقات علاجهم في "أفضل المستشفيات".

وأوضح أبو عمر، أن الوليمة لم تكن مخصصة للفقراء فقط، أو أنها أُقيمت بداعي الصدقة، لكنها كانت احتفالا بالنصر وسقوط نظام بشار الأسد.

وأعرب أبو عمر عن شكره للحكومة السورية والمختصين، لمساعدته في الترتيبات اللازمة لإقامة الوليمة وفقا للقانون والتي استغرقت مدة 12 يوما، وفق ما ورد في المقطع المصور على حساباته.

وكان أبو عمر، دعا السوريين قبل أيام عبر مقطع فيديو، لحضور الوليمة وتناول الطعام.

وفي سياق متصل، أكد محافظ العاصمة دمشق ماهر مروان، أن حادث التدافع الذي وقع داخل المسجد الأموي يوم الجمعة، لن يمر دون محاسبة المسؤولين والمقصّرين.