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الأردن يسمح بدخول السوريين المقيمين في عدد من الدول دون موافقة مسبقة

11:41 ص الأحد 12 يناير 2025

الأردن

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عمان - (د ب أ)

قرر الأردن، اليوم الأحد، السماح بدخول السوريين المقيمين في عدد من الدول دون موافقة مسبقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي تسهيلا على "الأشقاء" السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم.

الأردن دخول السوريين المقيمين عمان
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